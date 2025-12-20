BRINDISI – Si è svolto ieri mattina, venerdì 19 dicembre, nella Sala Capitello di Palazzo Granafei-Nervegna, l'incontro conclusivo di “Viva Vittoria Brindisi”, occasione per tracciare il bilancio dell'iniziativa nata per sensibilizzare e raccogliere fondi contro la violenza sulle donne. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - "Viva Vittoria Brindisi": raccolti oltre 22 mila euro per i centri antiviolenza

Leggi anche: Una Nessuna Centomila, devoluti 200mila euro ai centri antiviolenza oltre ai 500mila euro già raccolti e donati a settembre dopo il concerto-evento a Napoli

Leggi anche: La Pigiama Run supera le aspettative: più di 2 mila partecipanti e oltre 60 mila euro raccolti

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Viva Vittoria Brindisi: raccolti oltre 22 mila euro per i centri antiviolenza; Viva Vittoria Brindisi: un successo di partecipazione e raccolta fondi per dire no alla violenza sulle donne.

Viva Vittoria Brindisi: un successo di partecipazione e raccolta fondi per dire no alla violenza sulle donne - VIVA VITTORIA BRINDISI, un grande successo, tra raccolta fondi e ampia condivisione, per sensibilizzare ulteriormente e combattere la violenza contro le donne. brindisilibera.it