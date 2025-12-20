Viva Vittoria Brindisi | raccolti oltre 22 mila euro per i centri antiviolenza

🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI – Si è svolto ieri mattina, venerdì 19 dicembre, nella Sala Capitello di Palazzo Granafei-Nervegna, l'incontro conclusivo di “Viva Vittoria Brindisi”, occasione per tracciare il bilancio dell'iniziativa nata per sensibilizzare e raccogliere fondi contro la violenza sulle donne. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

