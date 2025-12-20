Viva Vittoria Brindisi | raccolti oltre 22 mila euro per i centri antiviolenza
BRINDISI – Si è svolto ieri mattina, venerdì 19 dicembre, nella Sala Capitello di Palazzo Granafei-Nervegna, l'incontro conclusivo di “Viva Vittoria Brindisi”, occasione per tracciare il bilancio dell'iniziativa nata per sensibilizzare e raccogliere fondi contro la violenza sulle donne. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Viva Vittoria Brindisi: raccolti oltre 22 mila euro per i centri antiviolenza; Viva Vittoria Brindisi: un successo di partecipazione e raccolta fondi per dire no alla violenza sulle donne.
Viva Vittoria Brindisi: un successo di partecipazione e raccolta fondi per dire no alla violenza sulle donne - VIVA VITTORIA BRINDISI, un grande successo, tra raccolta fondi e ampia condivisione, per sensibilizzare ulteriormente e combattere la violenza contro le donne. brindisilibera.it
Viva Vittoria, raccolti 21mila euro per sostenere tre grandi progetti - L'iniziativa Viva Vittoria ha raccolto quasi 7000 euro vendendo 1460 coperte fatte ai ferri da volontari. ilrestodelcarlino.it
Coperte colorate in spiaggia. Raccolti oltre 35mila euro - Grande successo per le coperte di Viva Vittoria a Cervia, colorando la spiaggia per dire 'no' alla violenza sulle donne. ilrestodelcarlino.it
Un filo alla volta, costruiamo qualcosa di grande I ragazzi di ENAIP hanno iniziato un’attività di volontariato insieme a VIVA VITTORIA, un’opera relazionale e condivisa che unisce mani, storie e solidarietà. Stiamo aiutando a cucire insieme i quadrati in magl - facebook.com facebook
