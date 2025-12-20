Vite di Minor e Maister. Riapre la “Quattro Ossi” una miniera da scoprire.

Il lavoro alla riscoperta del patrimonio archeologico industriale e minerario di Pisogne da parte del Gruppo Speleo Montorfano di Coccaglio continua, anche in previsione, prossimamente, dell’apertura del " Parco Archeo-Minerario " comunale. Pisogne è il paese bresciano che più ha da offrire nel proprio sottosuolo. "Stimiamo che nelle viscere delle montagne pisognesi ci siano almeno 70 miniere, da quella dei Cristalli, che abbiamo appena riscoperto e che era sparita a causa dell’alluvione del 1953, alla Quattro Ossi di Pontasio, attualmente chiusa al pubblico – dice Franco Di Prizio, presidente del Gruppo Speleo con sede in Franciacorta e uno dei più grandi conoscitori del sottosuolo bresciano – che dovrebbe essere l’unica che diverrà, parzialmente, visitabile dai turisti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

