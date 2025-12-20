Allarme truffe nel periodo natalizio: a lanciare l’avvertimento è il sindaco di Turbigo, Fabrizio Allevi, dopo alcune segnalazioni arrivate in paese nelle ultime ore. Un uomo si aggirerebbe per le abitazioni spacciandosi per Don Matteo e, con la scusa delle benedizioni natalizie, riuscirebbe a entrare nelle case per poi compiere furti. Il sindaco ha diffuso un messaggio chiaro e diretto alla cittadinanza, invitando tutti alla massima attenzione: "È stato segnalato che qualcuno si sta aggirando per le case della nostra comunità spacciandosi per Don Matteo, entrando nelle abitazioni e compiendo furti", l’allarme lanciato dal sindaco, dopo le prime denunce informali raccolte sul territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Visite a casa: "Attenzione al finto prete"

Leggi anche: “Vaticano vuole comprare la tua casa in vendita”: la truffa del finto prete da 80mila euro in lingotti d’oro

Leggi anche: Attenzione alla truffa del finto cartello "affittasi": "La casa non esiste, prendono la caparra e spariscono"

