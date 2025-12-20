Violento scontro nella notte a Milano | bus Atm contro un’auto anziano gravissimo
L'incidente in zona Città Studi. Un grave incidente stradale si è verificato nella notte a Milano. Secondo le prime ricostruzioni, intorno all'1.30 di sabato 20 dicembre, un bus Atm della linea 54 si è scontrato violentemente con un'automobile in via Giovanni Celoria, nel quartiere Città Studi. Alla guida dell'auto si trovava un uomo di 73 anni, rimasto seriamente ferito nell'impatto. L'intervento dei soccorsi. Sul luogo dello schianto sono arrivati in pochi minuti i soccorsi, con l'intervento dei vigili del fuoco e della Polizia Locale di Milano. Presenti anche un'automedica e un'ambulanza del 118, inviate da Areu, l'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia.
