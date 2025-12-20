Violenta aggressione in centro a Modena | quattro giovani arrestati dai Carabinieri

Giovedì 15 dicembre 2025, nel centro cittadino di Modena, i carabinieri della stazione di Modena viale Tassoni e della sezione radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato quattro giovani, ritenuti responsabili di una violenta aggressione ai danni di un passante.

