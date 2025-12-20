Vince 100mila euro ad Affari Tuoi chi è Bluette | imprenditrice e mamma dal cuore d’oro

Morro D’Alba (Ancona), 20 novembre 2025 — Dalle colline del Verdicchio fino al centro dello studio di Affari Tuoi, passando per Falconara e Ancona: la serata di giovedì 18 dicembre su Rai 1 ha avuto un chiaro sapore marchigiano grazie a Bluette Alunni, concorrente in rappresentanza delle Marche, capace di portarsi a casa una vincita da 100mila euro al termine di una partita intensa, emozionante e ricca di colpi di scena. Intanto per le Marche è arrivato un nuovo concorrente: il tolentinate Roberto Vitarello, magazziniere in una cooperativa agricola del posto. Fortunato vince 100mila euro con un Gratta e Vinci da 20 Chi è Bluette Alunni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

