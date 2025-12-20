Vigilie e brindisi limitati a Salerno Polverino | Serve ascolto programmazione e confronto

“Il mio pensiero e le mie proposte sul dibattito che si è riacceso in città in occasione delle vigilie. La musica è molto più di intrattenimento: è lavoro, cultura e sviluppo per la nostra città. Quando parliamo di musica parliamo di un indotto economico reale e strutturato: DJ, musicisti, fonici. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Vigilie e brindisi "limitati" a Salerno, Polverino: "Serve ascolto, programmazione e confronto” Leggi anche: Vigilie di Natale e Capodanno, nuove regole a Salerno: limiti a orari e musica nei locali Leggi anche: Programmazione eventi comunali, Casartigiani chiede tavolo di confronto La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Vigilie di Natale e Capodanno, nuove regole a Salerno: limiti a orari e musica nei locali. Vigilie e brindisi "limitati" a Salerno, Polverino: "Serve ascolto, programmazione e confronto” - Polverino: “La mia proposta è anche quella di dotare la Polizia Municipale della strumentazione necessaria per fare i controlli fonometrici, in modo da poter garantire sempre i giusti controlli e repr ... salernotoday.it

Stretta su alcol e musica a Salerno, residenti e commercianti: «Estenderla ai weekend» - Non si fermano le polemiche sull'ordinanza redatta dal Comune per disciplinare le vigilie di Natale e di Capodanno. ilmattino.it

Salerno, la Villa Comunale con le luci d’artista chiude alle Vigilie di Natale e Capodanno - Chiusa la Villa Comunale di Salerno con le Luci d’Artista alle vigilie di Natale e Capodanno, 24 e 31 dicembre: c’è l’ordinanza del sindaco Vincenzo Napoli. fanpage.it

Rete 7 - Canale 99. . SALERNO, STRETTA SULLE VIGILIE: BRINDISI SOLO 12-19 E STOP ALLA MUSICA ALL’ESTERNO - facebook.com facebook

