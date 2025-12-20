Vieni a vivere in città dal Brasile boom di richieste

Lo scorso 4 dicembre erano stati consegnati i kit di benvenuto ai primi 12 beneficiari. Ora il bando "Vieni a vivere a Varese" promosso dalla Camera di Commercio riparte, con alcune novità. L’obiettivo è quello di valorizzare il territorio varesino come luogo attrattivo in cui vivere, lavorare e investire, offrendo un incentivo a coloro che decidono di trasferirsi in provincia per lavoro, attraverso contributi di 2000 euro all’anno in voucher per un totale di 6000 euro. Una proposta che sta riscuotendo un interesse sempre più crescente. Dal suo lancio lo scorso settembre il progetto ha superato i confini italiani, attirando l’attenzione di media e pubblico estero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

