Vieni a vivere in città dal Brasile boom di richieste
Lo scorso 4 dicembre erano stati consegnati i kit di benvenuto ai primi 12 beneficiari. Ora il bando "Vieni a vivere a Varese" promosso dalla Camera di Commercio riparte, con alcune novità. L’obiettivo è quello di valorizzare il territorio varesino come luogo attrattivo in cui vivere, lavorare e investire, offrendo un incentivo a coloro che decidono di trasferirsi in provincia per lavoro, attraverso contributi di 2000 euro all’anno in voucher per un totale di 6000 euro. Una proposta che sta riscuotendo un interesse sempre più crescente. Dal suo lancio lo scorso settembre il progetto ha superato i confini italiani, attirando l’attenzione di media e pubblico estero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: “Vieni a vivere a Varese” è un successo: tremila richieste di informazioni dal Brasile
Leggi anche: “Vuoi un lavoro a tutti i costi? Vieni a vivere qui”: TI REGALANO L’INDETERMINATO I Tutto vero, hanno fretta di assumere, non sprecare l’occasione
Vieni a vivere in città, dal Brasile boom di richieste - Ora il bando "Vieni a vivere a Varese" promosso dalla Camera di Commercio riparte, con alcune novità. ilgiorno.it
La città in Lombardia: “Vieni a vivere qui, 6mila euro per te”. Successo clamoroso, bando riaperto (e cosa c’entra il Brasile) - Ne avevamo parlato quando venne annunciato il progetto dal nome “Vieni a Vivere a Varese”, il bando della Camera di Commercio che prevede un voucher da 2. comozero.it
“Vieni a vivere a Varese”, il bando riparte e si allarga: incentivi per chi lavora nel territorio fino a 45 anni - Il progetto di attrattività territoriale della Camera di Commercio supera i confini nazionali raccogliendo migliaia di contatti dal Sudamerica dopo un servizio televisivo dedicato alle eccellenze vare ... varesenews.it
Dopo il grande successo per il bando “Vieni a Vivere a #Varese”, con circa 3000 richieste dal Brasile, riaprono i termini per le candidature - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.