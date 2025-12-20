VIDEO | Sanzioni da rosso con il Velocar per aver cambiato corsia | multe da 167 euro invece di 42 | la denuncia di Pettinari

Il video evidenzia come alcuni automobilisti e motociclisti siano stati multati con sanzioni di 167 euro invece di 42, per aver cambiato corsia passando da un semaforo rosso a uno verde. La denuncia di Pettinari sottolinea la confusione tra il superamento del rosso e il semplice cambio di corsia, che può essere interpretato in modo errato dalle telecamere. La questione richiede chiarimenti e interventi per evitare ingiuste sanzioni.

