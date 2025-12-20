Galliavola (Pavia), 20 dicembre 2025 – E’ stato prelevato da un bar di Lomello da un gruppo di persone, forse tre o quattro, che lo hanno portato in aperta campagna e lo hanno malmenato. Resta avvolto da un fitto mistero l’episodio che giovedì sera ha visto protagonista suo malgrado Enrico Broglia, 61 anni, vicesindaco di Galliavola, piccolo centro della Lomellina di appena 163 abitanti, solo omonimo e non parente del primo cittadino Giovanni Broglia. La ricostruzione. Enrico Broglia è stato ascoltato dai carabinieri, che stanno cercando di ricostruire l’accaduto e di capire se sia riconducibile al ruolo istituzionale o alla vita privata e quali siano state le ragioni del pestaggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vicesindaco di Galliavola rapito in un bar e picchiato in aperta campagna: si scava nella vita di Enrico Broglia

Leggi anche: La forza di una donna Anticipazioni 11 ottobre 2025: Arif rapito e picchiato, Bahar si sente in colpa...

Leggi anche: La forza di una donna: anticipazioni dal 6 all’11 ottobre 2025 su Arif rapito e picchiato

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Galliavola, il vicesindaco rapito davanti a un bar e sequestrato per una notte: indagano i carabinieri; Vicesindaco di Galliavola sequestrato per ore e malmenato; Voghera, consiglio comunale infuocato sulla nuova logistica di Medassino; Il vicesindaco di Galliavola sequestrato e picchiato in aperta campagna.

Una storia incredibile Il vicesindaco di Galliavola sequestrato e picchiato in aperta campagna x.com

Enrico Broglia, vicesindaco di un piccolo comune del paese, era in un bar della zona quando è stato portato via - facebook.com facebook