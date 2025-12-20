Vicario non lascerà il Tottenham è ottavo in Premier per percentuale di parate e salvataggi Telegraph
Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham, sta attraversando un momento difficile, segnato da errori e insoddisfazione tra i tifosi. Tuttavia, il club mantiene fiducia nelle sue capacità e non ha intenzione di cederlo nel mercato invernale. Vicario non lascerà il Tottenham, rimarcando l'importanza di un percorso di crescita e fiducia reciproca tra giocatore e squadra.
Guglielmo Vicario sta vivendo un periodo complicato al Tottenham, complice tanti errori in campo e i tifosi che non lo apprezzano, ma il club ha fiducia in lui e per questo non dovrebbe lasciare gli Spurs nel mercato invernale. Vicario non sarà ceduto dal Tottenham. Il Telegraph scrive: Il Tottenham non ha intenzione di sostituire Guglielmo Vicario nel mercato di gennaio, nonostante l’allenatore Thomas Frank ammetta di volere che il portiere migliori. Vicario ha commesso alcuni errori costati cari in questa stagione ed è stato fischiato da alcuni tifosi nella sconfitta contro il Fulham, ma la dirigenza continua a credere nelle capacità dell’italiano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche: San Svilar, primo in Europa per percentuale di parate: la Roma vola con Mile
Leggi anche: Massese Il tecnico Marselli: "Ho visto tante palle gol, parate prodigiose e salvataggi sulla linea. E poi l’arbitro... ». "Nulla da dire ai ragazzi, la prestazione c’è stata»
Empoli, Vicario a un passo dal Tottenham. Un affare per tutti - Almeno così aveva fatto intendere il presidente Corsi, che qualche giorno fa aveva parlato di "trattativa avviata con una società del nostro ... tuttomercatoweb.com
Niente Inter, su Vicario irrompe il Tottenham: vola a Londra per 20 milioni - Gli Spurs, secondo la stampa Uk, hanno trovato l’accordo con l’Empoli sulla base di 20 milioni più bonus, col 26enne che era in Toscana da ... gazzetta.it
Vicario, irrompe il Tottenham! Super offerta all'Empoli, tutti i dettagli - Dopo l'intesa verbale tra Spurs ed Empoli si attende l'offerta scritta da parte del club inglese: il portiere è a un passo dal trasferirsi in Inghilterra per ... tuttosport.com
Vicario non lascerà il Tottenham, è ottavo in Premier per percentuale di parate e salvataggi (Telegraph) Nonostante sia stato fischiato dai tifosi per degli errori grossolani, la dirigenza e Frank hanno fiducia in lui: «Penso che sia un ottimo portiere, e come chiun - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.