Vicario non lascerà il Tottenham è ottavo in Premier per percentuale di parate e salvataggi Telegraph

Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham, sta attraversando un momento difficile, segnato da errori e insoddisfazione tra i tifosi. Tuttavia, il club mantiene fiducia nelle sue capacità e non ha intenzione di cederlo nel mercato invernale. Vicario non lascerà il Tottenham, rimarcando l'importanza di un percorso di crescita e fiducia reciproca tra giocatore e squadra.

