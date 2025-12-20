Viaggio con il Cenacolo nel mondo dell’arte | collettiva di opere

Fino all’Epifania, il piano terreno del Circolo Artistico accoglierà le opere a tema libero di 41 autori che oggi fanno parte del Cenacolo degli Artisti Aretini. L’associazione nasce nel 2000, con l’idea di riunire pittori e scultori nati o attivi nel territorio aretino. Scopo principale del gruppo, fin dalla nascita, è divulgare e ampliare la conoscenza dell’ arte contemporanea nelle sue molteplici forme, dando modo a persone di ogni età di avvicinarsi a essa e contribuire alla crescita culturale di Arezzo. Grazie all’intensa attività svolta, dal 2014 il Cenacolo degli Artisti Aretini è iscritto nell’albo regionale delle associazioni di promozione sociale e culturale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

