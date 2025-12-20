Viaggio alla scoperta dell’Aurora Boreale

La compagnia Hurtigruten Expeditions organizza crociere invernali lungo la costa norvegese, offrendo una prospettiva unica per l’osservazione dell’Aurora Boreale. Le navi dell’azienda, che combinano il ruolo di traghetto locale con quello di nave da crociera, navigano ben all’interno del Circolo Polare Artico. Per la stagione in corso, Hurtigruten ha introdotto nuove escursioni guidate a terra e potenziato le sessioni a bordo con esperti di astronomia, per avvistare e fotografare le luci del Nord. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Viaggio alla scoperta dell’Aurora Boreale Leggi anche: Viaggio nell’Aurora Boreale: tra miti antichi e meraviglie artiche Leggi anche: In Norvegia senza smartphone, il viaggio offline di Fiammetta verso l’aurora boreale: “Mi sono connessa con le persone” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Viaggio alla scoperta dell’Aurora Boreale - La compagnia Hurtigruten Expeditions organizza crociere invernali lungo la costa norvegese, offrendo una prospettiva unica per l’osservazione dell’Aurora Boreale. quotidiano.net

Novembre è il mese perfetto per un viaggio da sogno low-cost: dove vedere l’aurora boreale - Le notti più lunghe dell’anno e i voli più convenienti: novembre è il momento ideale per inseguire le luci del Nord. blitzquotidiano.it

Aurora boreale, le 7 migliori destinazioni per vedere lo spettacolo in anticipo - Se vi state chiedendo dove e quando vedere l’aurora boreale, non siete i soli: l’astroturismo è un trend di viaggio in forte crescita e sempre più persone scelgono di rincorrere cieli bui e stellati. siviaggia.it

Alla scoperta del cibo, della cultura e dell'aurora boreale di Reykjavik ??

ANGEDRAS – I NOSTRI SPONSOR Prosegue il nostro viaggio alla scoperta delle realtà del territorio che sostengono il progetto Alghero Calcio. Tra queste c’è anche Angedras Lounge Bar, che ha scelto di essere al nostro fianco in questa stagione di Pr - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.