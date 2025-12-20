Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-12-2025 ore 19 | 40

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A1 Milano Napoli per in Dante 5 km di coda in aumento tra Orvieto e Attigliano direzione Napoli sul grande raccordo anulare un incidente rallenta il traffico tra le uscite Romanina doppia in carreggiata interna sul tratto Urbano della A24 altezza Portonaccio direzione tangenziale est percorrendo via Casilina rallentamenti tra Borghesiana e finocchio nei due sensi di marcia con le ripercussioni alla viabilità locale di via di Vermicino in via Prenestina Grande Raccordo in via di Torrenova direzione Ponte di Nona mentre in via Appia si rallenta in prossimità dei centri abitati di Velletri Genzano ed Albano nei due sensi di marcia in via Nettunense traffico rallentato tra di Papa Cecchina nelle due direzioni da Candiolo ad Astral infomobilità è tutto oro messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare gli pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infobuild. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

