Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-12-2025 ore 18 | 40

Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la diramazione Roma Sud traffico tra Torrenova e del grande raccordo in ingresso nella capitale sul grande raccordo anulare rallentamenti tra Romania e doppia interessata interna mentre sul tratto Urbano della A24 code altezza Portonaccio direzione tardi sta percorrendo via Appia si rallenta in prossimità dei centri abitati di Velletri Genzano ed Albano nei due sensi di marcia in via Nettunense rallentamenti tra Cecchina e Pavona nelle due direzioni rimanendo 2003 Anzio Aprilia Campo di Carne direzione Anzio mentre sulla strada statale Pontina altezza Aprilia direzione Roma ad Astral infomobilità e tutto il prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

