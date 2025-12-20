Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-12-2025 ore 18 | 10

Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A1 Milano meno traffico rallentato con code tra nodo A24 roma-teramo e diramazione Roma Sud direzione Napoli sul grande raccordo anulare con la tratti per traffico intenso tra Ardeatina e Romania in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna fino alle 3 in avanti tra le uscite Roma Termini Prenestina percorrendo la Statale Flaminia rallentamenti a Morlupo in prossimità dell'incrocio con la strada provinciale via San Michele nei due sensi di marcia in via Cassio ti rallentano i centri abitati di Sutri Capranica e Cura di Vetralla nelle due direzioni ci spostiamo in via Nettunense traffico rallentato tra Fontana di Papa e c'è chi la direzione è Pavona mentre in via Appia si rallenta in prossimità dei centri urbani di Albano Velletri e Genzano nei due sensi di marcia Bersaglieri ad Astral infomobilità è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

