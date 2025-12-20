Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-12-2025 ore 17 | 25

Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A1 Milano meno traffico rallentato con code tra nodo A24 roma-teramo e diramazione Roma Sud direzione Napoli sul grande raccordo anulare con la tratti per traffico intenso tra Ardeatina e Romania in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna fino alle 3 in avanti tra le uscite Roma Termini Prenestina percorrendo la Statale Flaminia rallentamenti a Morlupo in prossimità dell'incrocio con la strada provinciale via San Michele nei due sensi di marcia in via Cassio ti rallentano i centri abitati di Sutri Capranica e Cura di Vetralla nelle due direzioni ci spostiamo in via Nettunense traffico rallentato tra Fontana di Papa e c'è chi la direzione è Pavona mentre in via Appia si rallenta in prossimità dei centri urbani di Albano Velletri e Genzano nei due sensi di marcia Bersaglieri ad Astral infomobilità è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-12-2025 ore 17:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-12-2025 ore 20:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-12-2025 ore 17:25 Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-12-2025 ore 16 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-12-2025 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-12-2025 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-12-2025 ore 07 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-12-2025 ore 19:40 - Astral infomobilità un saluto per i trovati dalla redazione di Azzano infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in ... romadailynews.it

Roma da bollino rosso, ma la Regione Lazio ancora non ha un piano per l’emergenza caldo - “La Regione guidata da Rocca è in ritardo sulla prevenzione per il caldo”, lo denuncia il consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato che annuncia un’interrogazione per il presidente del Lazio. fanpage.it

Niente blocco dei diesel euro 4 e 5 a Roma, la Regione vara la nuova ztl - Fascia Verde di Roma: non ci sarà il blocco dei veicoli Euro 4 ed Euro 5, e l'avvio del sistema di accessi in deroga e del Move- ansa.it

Modifiche della viabilità in occasione delle manifestazioni del weekend a Roma: tutte le info - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.