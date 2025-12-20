Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-12-2025 ore 16 | 25
Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A1 milano-napoli tra ancora allentato con code tra nodo A24 roma-teramo e diramazione Roma Sud direzione Napoli sul tratto autostradale Roma Firenze rallentamenti tra Ponzano Romano e Magliano Sabina direzione Firenze sul Raccordo Anulare contattati per traffico intenso tra Ardeatina e Romanina in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna fino a lenta tra Cassia e Salaria è più avanti tra le uscite Roma Teramo e Prenestina sul tratto Urbano coda al Portonaccio direzione tangenziale sta percorrendo la statale Cassia traffico rallentato altezza a Cura di Vetralla nei due sensi di marcia mentre sulla provinciale Tiberina rallentamenti e code tra Ponte Storto e via di Capannelle direzione strada provinciale Capena veloce ad Astral infomobilità è tutto il prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
