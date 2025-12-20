Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità in servizio la regione Lazio in apertura incidente sulla Pontina altezza Aprilia sta provocando verso Roma sulla A1 Firenze Roma 2 km di coda per incidente avvenuto in precedenza tra lo svincolo per la diramazione Roma nord Fiano Romano in direzione Firenze sulla A1 roma-napoli permangono cose tra svincolo A24 a Valmontone in direzione Napoli sul tratto Urbano della A24 coda per traffico tra Portonaccio e tangenziale est in direzione centro C raccordo anulare carreggiata interna code per traffico tra casa e mentale Salaria sulla Nettunense coda per traffico ad Avezzano civile chiudiamo con il trasporto pubblico capitolino fino al 3 gennaio nell'ambito del piano della mobilità per le festività natalizie per agevolare gli spostamenti verso il centro storico il sabato la domenica è nei giorni festivi È previsto un applicazione del servizio delle aree di superficie e dalla metropolitana Inoltre sono attive tre linee di bus gratuite circolari la free1 la 32 e la 100 mm sono attive tutti i giorni dalle ore 9 alle 21 macchia Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione in che dura un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infobuild. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-12-2025 ore 13:25

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-12-2025 ore 20:25

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-12-2025 ore 13:25

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-12-2025 ore 16 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-12-2025 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-12-2025 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-12-2025 ore 07 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-12-2025 ore 19:40 - Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A24 Roma Teramo a causa di un incidente ... romadailynews.it

Modifiche della viabilità in occasione delle manifestazioni del weekend a Roma: tutte le info - facebook.com facebook