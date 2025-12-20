Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2025 ore 12:25. Astral Infomobilità comunica un incidente sulla A1 Firenze-Roma, con 2 km di coda tra lo svincolo per Roma Nord e Ponzano Romano in direzione Firenze. Persistono code tra svincolo A24 Valmontone e Napoli, e tra Portonaccio e Tangenziale Est. La chiusura della Salaria causa rallentamenti nel centro storico. Si ricorda l’intensificazione dei servizi durante le festività. Vi invitiamo a segu

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio la regione Lazio apertura incidente sulla A1 Firenze Roma è la causa 2 km di coda tra lo svincolo per la diramazione Roma nord e Ponzano Romano in direzione Firenze sulla A1 Roma Napoli permangono quote tra svincolo A24 Valmontone verso Napoli sul tratto Urbano della A24 traffico tra Portonaccio e tangenziale est in direzione centro sulla diramazione Roma Sud quali da raccordo anulare a casello di Roma Sud verso Napoli sul Raccordo Anulare carreggiata esterna contratti tra Laurentina Roma Sud Edil interna code per traffico tra Cassia Veientana e Salaria in chiusura per il trasporto pubblico capitolino ricordiamo che fino al 6 gennaio nell'ambito del piano della mobilità per le festività natalizie per spostamenti verso il centro storico il sabato la domenica è nei giorni festivi previsto intensificazione del servizio della rete di superficie e della metropolitana Inoltre attive thriller in TV gratuite circolare Apri One e la sento le linee free sono attivi tutti i giorni dalle ore 9 alle 21 da Gaia Marina Marchi e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-12-2025 ore 12:25

Dalla Regione Lazio 10 mln di euro per dissesto idrogeologico di Madonnetta (Roma X Municipio) - La Giunta regionale ha stanziato 10 milioni di euro da destinare ad opere di mitigazione del rischio idraulico del canale Palocco in località Madonnetta nel X Municipio di Roma. regione.lazio.it

Roma da bollino rosso, ma la Regione Lazio ancora non ha un piano per l’emergenza caldo - “La Regione guidata da Rocca è in ritardo sulla prevenzione per il caldo”, lo denuncia il consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato che annuncia un’interrogazione per il presidente del Lazio. fanpage.it

L’area del termovalorizzatore di Roma può diventare ad ‘alto rischio ambientale’ per la Regione Lazio - La Regione Lazio ha ufficialmente avviato l’iter per accertare se esista o meno un elevato rischio di crisi ambientale nella zona di Santa Palomba, dove dovrebbe essere realizzato il ... fanpage.it

