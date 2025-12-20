Astral infomobilità Un saluto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio alla regione Lazio sulla Roma Napoli rimangono code tra svincolo A4 Valmontone in direzione Napoli te la Tiburtina code per incidente da Colle Prenestino raccordo anulare in quest'ultimo direzione sulla Prenestina code per incidente all'altezza di via di Torrenova In entrambe le direzioni sul tratto Urbano A24 coda per traffico tra Portonaccio e tangenziale est in direzione centro la diramazione Roma Sud code da raccordo anulare a casello di Roma Sud verso Napoli sul Raccordo Anulare in carreggiata interna con vetro a Castelvetrano in chiusura per il trasporto pubblico capitolino ricordiamo che fino al 6 gennaio nell'ambito del piano della mobilità per la festività natalizie per agevolare gli spostamenti verso il centro storico il sabato la domenica è nei giorni festivi per il servizio della Regione felice e della metropolitana da Gaia Marina Marchi e altre info utili te tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-12-2025 ore 11:25

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-11-2025 ore 20:25

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-11-2025 ore 12:25

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-12-2025 ore 16 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-12-2025 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-12-2025 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-12-2025 ore 07 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-12-2025 ore 19:40 - Astral infomobilità un saluto per i trovati dalla redazione di Azzano infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in ... romadailynews.it