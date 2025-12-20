Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-12-2025 ore 10 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio alla regione Lazio risolto l'incidente sulla A1 roma-napoli permangono tra Corcolle Valmontone in direzione Napoli sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code per incidente tra la Roma Fiumicino e la Colombo sulla Firenze Roma un incidente avvenuto in precedenza è la causa delle code trattiene Ora verso Roma Tiburtina code per incidente del Colle Prenestino a raccordo anulare In quest'ultima direzione sulla diramazione Roma Sud code da Tor Vergata Borghesiana verso San Cesareo da Gaia che altre info mobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

