Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-12-2025 ore 10 | 25

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio alla regione Lazio risolto l'incidente sulla A1 roma-napoli permangono tra Corcolle Valmontone in direzione Napoli sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code per incidente tra la Roma Fiumicino e la Colombo sulla Firenze Roma un incidente avvenuto in precedenza è la causa delle code trattiene Ora verso Roma Tiburtina code per incidente del Colle Prenestino a raccordo anulare In quest'ultima direzione sulla diramazione Roma Sud code da Tor Vergata Borghesiana verso San Cesareo da Gaia che altre info mobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

viabilit224 roma regione lazio del del 20 12 2025 ore 10 25

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-12-2025 ore 10:25

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-10-2025 ore 12:25

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-12-2025 ore 20:25

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-12-2025 ore 16 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-12-2025 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-12-2025 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-12-2025 ore 07 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-12-2025 ore 19:40 - Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A24 Roma Teramo a causa di un incidente ... romadailynews.it

Dalla Regione Lazio 10 mln di euro per dissesto idrogeologico di Madonnetta (Roma X Municipio) - La Giunta regionale ha stanziato 10 milioni di euro da destinare ad opere di mitigazione del rischio idraulico del canale Palocco in località Madonnetta nel X Municipio di Roma. regione.lazio.it

Roma da bollino rosso, ma la Regione Lazio ancora non ha un piano per l’emergenza caldo - “La Regione guidata da Rocca è in ritardo sulla prevenzione per il caldo”, lo denuncia il consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato che annuncia un’interrogazione per il presidente del Lazio. fanpage.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.