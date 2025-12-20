Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio alla regione Lazio apertura incidente sulla A1 Roma Napoli è la causa di 3 km di coda tra lo svincolo della diramazione Roma Sud Valmontone in direzione Napoli per il resto la circolazione si presenta priva di impedimenti spostamenti minima al momento sulla rete viaria regionale passiamo gli eventi a Roma il fine settimana che anticipa Il Natale è arrivato non mancano gli eventi con mercatini spettacoli per bambini presepi manifestazioni nei borghi come il Festival di Natale a Viterbo per restare sempre aggiornato o visita il sito di Astral infomobilità o Scarica l'app di Astral infomobilità in chiusura per il trasporto pubblico capitolino gennaio nell'ambito del piano della mobilità per le festività natalizie per agevolare gli spostamenti verso centro storico il sabato la domenica è nei giorni festivi previsto intensificazione del servizi della rete di superficie e della metropolitana Inoltre sono attive tre lettini bus gratuiti circolari da Gaia Marina Marchi e altre info Grazie per attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-12-2025 ore 09:40

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-12-2025 ore 09:40

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-12-2025 ore 09:40

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-12-2025 ore 16 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-12-2025 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-12-2025 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-12-2025 ore 07 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-12-2025 ore 19:40 - Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A24 Roma Teramo a causa di un incidente ... romadailynews.it

Modifiche della viabilità in occasione delle manifestazioni del weekend a Roma: tutte le info - facebook.com facebook