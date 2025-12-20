Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-12-2025 ore 07 | 25

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio alla regione Lazio traffico regolare in queste prime ore del mattino su strade autostrade del territorio regionale facciamo gli eventi a Viterbo Dalle 10 di questa mattina si terrà il motoraduno viterbi per la Diciassettesima edizione ci saranno modifiche alla viabilità in alcune vie e piazze della città da Gaia Marina Marchi e altri infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita Rosito infomobilità punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

