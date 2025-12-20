Via Palestro e Col di Lana il comitato | Delusione dopo l' incontro nessuna risposta concreta
Il comitato di zona esprime profonda delusione per l'incontro tenutosi il 16 dicembre con l'amministrazione comunale, da cui ancora una volta non sono emerse risposte concrete alle istanze dei residenti. L'assenza del sindaco, che ci era stato comunicato avrebbe presenziato ma che all'ultimo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Via Palestro e Col di Lana, il comitato: Delusione dopo l'incontro, nessuna risposta concreta.
