Via libera della commissione Bilancio alla manovra voto finale martedì

La commissione Bilancio del Senato ha dato il suo consenso alla Legge di Bilancio 2026, segnando un passaggio importante nel percorso di approvazione del provvedimento. Dopo questa fase, il voto finale è previsto per martedì, portando avanti l’iter legislativo e definendo le prossime tappe della legge.

La commissione Bilancio del Senato ha approvato il via libera alla Legge di Bilancio 2026, un passaggio cruciale per l'iter parlamentare del provvedimento. Durante la seduta è stato approvato il mandato al relatore, che consente al testo di proseguire verso l'Aula. Secondo il calendario, lunedì inizierà la discussione generale, mentre il voto finale è previsto per martedì. Lunedì l'Aula del Senato aprirà il dibattito sulla manovra, con interventi dei parlamentari sulle diverse misure contenute nel testo. Il voto finale di martedì rappresenterà la conclusione dell'iter legislativo, sancendo l'approvazione definitiva della legge che definisce le risorse disponibili per il prossimo anno.

