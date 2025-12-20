Tempo di lettura: < 1 minuto È stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Salerno per estinguere le fiamme che hanno avvolto un’automobile durante la marcia in via Irno. Il conducente è uscito indenne dalla vettura ma l’incidente ha creato una situazione di congestione in tutta la zona nei pressi di via De Liguori che si percorre per raggiungere il cimitero. Da verificare le cause. Sul posto anche la Polizia Municipale. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Via Irno, auto in fiamme: traffico in tilt

