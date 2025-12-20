La crisi di Casa Sollievo della Sofferenza approda in Parlamento. Il M5S ha presentato un’interpellanza al ministro della Salute, Orazio Schillaci, a prima firma del presidente Giuseppe Conte, peraltro legato a San Giovanni Rotondo dove ha vissuto.Si chiede al ministro come intenda garantire la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Vertenza Casa Sollievo in Parlamento, Conte chiede l'intervento del ministro in difesa dei lavoratori

Leggi anche: Vertenza centrale Enel: la Cgil chiede l'intervento urgente del governo

Leggi anche: Clima teso a Casa Sollievo: avviati i decreti ingiuntivi e proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Lavoro, sanità e aree interne emergenze non più rinviabili: Le criticità di Foggia arrivino al Governo; Capitanata, lavoro, sanità e aree interne al centro dell’allarme politico: Sinistra Italiana pronta a portare i temi in Parla; Vertenza Casa Sollievo, fumata nera in Prefettura: i sindacati annunciano lo sciopero; Crisi Casa Sollievo, ora tocca al prefetto. Il prof Russo: “Trasparenza e regole chiare: così si esce dall’impasse&.

CONTICELLI Casa Sollievo, oltre la vertenza: la crisi di un modello “a metà” tra pubblico e privato - E, secondo il testo, le soluzioni avrebbero seguito un copione ricorrente: interventi della Regione Puglia e del Servizio sanitario na ... statoquotidiano.it