Vertenza Casa Sollievo in Parlamento Conte chiede l' intervento del ministro in difesa dei lavoratori
La crisi di Casa Sollievo della Sofferenza approda in Parlamento. Il M5S ha presentato un’interpellanza al ministro della Salute, Orazio Schillaci, a prima firma del presidente Giuseppe Conte, peraltro legato a San Giovanni Rotondo dove ha vissuto.Si chiede al ministro come intenda garantire la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
