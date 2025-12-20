Verstappen lascia la Red Bull | F1 nel caos l’annuncio sconvolge il paddock
Troppe dinamiche stanno sconvolgendo la Red Bull di Laurent Mekies, il rischio è che Max Verstappen ne abbia già avuto abbastanza. Quest’anno, sarà l’ultimo. La stagione di Red Bull in Formula 1 si è conclusa nel modo peggiore possibile, con Max Verstappen che, nonostante la sua grande fame di vittoria che ha sconvolto anche i . 🔗 Leggi su Sportface.it
Leggi anche: F1, Isack Hadjar affiancherà Max Verstappen in Red Bull nel 2026
Leggi anche: F1, Hadjar promosso in Red Bull: nel 2026 sarà il nuovo compagno di Verstappen
Verstappen umilia la Ferrari nel discorso alla Red Bull dopo il mondiale perso: Mekies, tu lo sai; Fino alla fine: come Max Verstappen stava riuscendo in una rimonta storica; Max Verstappen svela il numero con cui correrà nel 2026; F1 | Red Bull: cosa serve per trattenere Verstappen.
Altro scossone improvviso in Formula 1, lascia la Red Bull: si è dimesso, ora Verstappen è rimasto solo - Si è dimesso dalla Red Bull con effetto immediato. reportmotori.it
Red Bull messa a nudo, ecco perché Verstappen ha perso il titolo: ora Marko vomita fuori tutto - A parere di Helmut Marko, Max Verstappen sarebbe stato campione se la Red Bull si fosse liberata prima di Christian Horner in stagione. reportmotori.it
Helmut Marko dice addio a Max Verstappen e alla Red Bull - Dopo Horner lascia un'altra figura storica del team austriaco: lo scopritore di talenti si fa da parte e saluta la squadra ... sportal.it
[#F1] Max Verstappen lascia il numero 33: dal 2026 userà lo stesso numero che negli anni ha reso riconoscibile il suo ex compagno di squadra: Daniel Ricciardo. - facebook.com facebook
