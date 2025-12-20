"Sto tenendo d’occhio un po’ tutti. È possibile che ci saranno qualche novità". Gilardino senza giri di parole in conferenza stampa ha annunciato qualche cambio di formazione e, chissà, di modulo, per la gara dell’Unipol Domus. Una certezza c’è: Semper in porta. La gerarchia l’ha ribadita lo stesso allenatore. In difesa, invece, chissà se non possa tornare il momento di Bonfanti, da molte partite in panchina. Voglio cercare di spronare i giocatori singoli e la squadra. Coppola? È stato fermo tanto, si sta allenando da un po’ di tempo con la squadra, ha margini di adattamento". Da non escludere però un nuovo assetto tattico con la riproposizione della difesa a quattro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

VERSO LA SFIDA. Senza Akinsanmiro si cambia in mediana

Pisa senza due pedine importanti contro il Cagliari. Il Tirreno: Akinsanmiro e Nzola sono in partenza; Pisa, Gilardino: Con il Cagliari non è una finale. Cambieremo qualcosa.

