VERSO LA SFIDA Senza Akinsanmiro si cambia in mediana

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Sto tenendo d’occhio un po’ tutti. È possibile che ci saranno qualche novità". Gilardino senza giri di parole in conferenza stampa ha annunciato qualche cambio di formazione e, chissà, di modulo, per la gara dell’Unipol Domus. Una certezza c’è: Semper in porta. La gerarchia l’ha ribadita lo stesso allenatore. In difesa, invece, chissà se non possa tornare il momento di Bonfanti, da molte partite in panchina. Voglio cercare di spronare i giocatori singoli e la squadra. Coppola? È stato fermo tanto, si sta allenando da un po’ di tempo con la squadra, ha margini di adattamento". Da non escludere però un nuovo assetto tattico con la riproposizione della difesa a quattro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

verso la sfida senza akinsanmiro si cambia in mediana

© Sport.quotidiano.net - VERSO LA SFIDA. Senza Akinsanmiro si cambia in mediana

Leggi anche: Villarreal Juve, ballottaggio in mediana: due bianconeri si giocano una maglia da titolare. Le ultimissime verso la sfida di Champions

Leggi anche: Pisa Inter, anche Akinsanmiro salta la sfida da ex: il motivo

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

VERSO LA SFIDA. Senza Akinsanmiro si cambia in mediana; Pisa senza due pedine importanti contro il Cagliari. Il Tirreno: Akinsanmiro e Nzola sono in partenza; Pisa, Gilardino: Con il Cagliari non è una finale. Cambieremo qualcosa.

verso sfida senza akinsanmiroVERSO LA SFIDA. Senza Akinsanmiro si cambia in mediana - È possibile che ci saranno qualche novità". sport.quotidiano.net

Verso la sfida contro i biancocelesti. Akinsanmiro e Marin, occhi sulla mediana - Per un centrocampista in rampa di lancio, capace di convincere tifosi e addetti ai lavori con le sue prestazioni nella prima parte del campionato, ce n’è un altro nell’organico nerazzurro che nelle ... lanazione.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.