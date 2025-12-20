Cominciare a fare punti anche nei big match è l’obiettivo della Roma per chiudere ancora meglio un 2025 già ricco di grandi risultati. Le sconfitte con Napoli, Inter e Milan hanno messo a nudo ancora alcune fragilità dei giallorossi in questi scontri diretti e la gara di stasera contro la Juventus sarà dunque una prova di maturità. Per la sfida con i bianconeri la buona notizia per Gasperini sembrerebbe essere il recupero di Hermoso, che è stato inserito nella lista dei convocati e che potrebbe quindi occupare il suo ruolo di braccetto sinistro dove in questa stagione si sta ben comportando. La presenza dello spagnolo sarebbe molto importante per la Roma, che già dovrà fare a meno di Ndicka a causa della Coppa d’Africa, perdendo così un pilastro della difesa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Verso Juventus-Roma, Hermoso tra i convocati. Ancora panchina per Dybala

