Verissimo | ultimo weekend del 2025 con Claudio Amendola Rocco Casalino Cristiano Malgioglio e Orietta Berti

Silvia Toffanin torna su Canale 5 con le ultime due puntate del 2025 di Verissimo, in onda oggi, sabato 20 dicembre, e domani, domenica 21 dicembre. Ecco tutti gli ospiti del weekend. Sabato 20 dicembre – ore 16.30. La conduttrice accoglierà Franco Nero, mito del cinema italiano e internazionale, accompagnato dal figlio Carlo Gabriel, che ha diretto lui e mamma Vanessa Redgrave nel film The Estate. In attesa del ritorno a breve su Canale 5 de I Cesaroni, sarà ospite Claudio Amendola, insieme a Ricky Memphis e Lucia Ocone. Inoltre, il fascino senza tempo di Barbara Bouchet; il ritorno sulle scene e i problemi di salute, fortunatamente risolti, dell’attrice Barbara Tabita; e un’intervista di coppia per Stefano Bettarini con la fidanzata Nicoletta Larini. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

