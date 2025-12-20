Verissimo sabato 20 dicembre | ospiti e interviste di oggi
(Adnkronos) – Torna Verissimo su Canale 5 oggi con ospiti e interviste tra cinema, tv e cronaca nella puntata di sabato 20 dicembre dalle 16.30. Silvia Toffanin accoglierà in studio per un'intervista ritratto Franco Nero, un mito del cinema italiano e internazionale, accompagnato dal figlio Carlo Gabriel, che ha diretto lui e mamma Vanessa Redgrave, . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Chi sono gli ospiti di Verissimo di sabato 20 e domenica 21 dicembre - Milano, 19 dicembre 2025 – Lunghe interviste, nuovi progetti televisivi e anche atmosfera di festa: tutto questo è 'Verissimo' che torna in tv sabato 20 e domenica 21 dicembre.
Verissimo 20-21 dicembre: Franco Nero e tutti gli ospiti
Verissimo, anticipazioni del weekend 20 e 21 dicembre 2025: Rocío Muñoz Morales ospite
Verissimo - Sabato 20 e domenica 21 dicembre, su Canale 5
Protagonista assoluto della romanità più amata e autentica, sabato torna a #Verissimo con una grande novità… Claudio Amendola! - facebook.com facebook
A #Verissimo: Sabato alle ore 16.30: - #FrancoNero e #CarloGabrielNero; - #ClaudioAmendola, #RickyMemphis e #LuciaOcone; - #BarbaraBouchet; - #BarbaraTabita; - #StefanoBettarini e #NicolettaLarini; - #CarmenDiPietro e #AlessandroIannoni. Domenic x.com
