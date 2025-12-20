Verissimo | Sabato 20 Dicembre 2025 | ospiti anticipazioni e storie dal salotto di Silvia Toffanin
Il salotto di Verissimo torna a illuminare il pomeriggio di Canale 5 con una puntata che promette di mescolare cinema, televisione, ricordi e storie personali. Lo stile narrativo di Silvia Toffanin, ormai riconoscibile e rassicurante, trasforma la trasmissione in uno spazio dove la narrazione va oltre la semplice promozione, diventando confessione e racconto di vita. Ospiti e anticipazioni di sabato 20 dicembre. Tra gli ospiti più attesi c’è Franco Nero, mito del cinema italiano e internazionale, accompagnato dal figlio Carlo Gabriel Nero, regista del film The Estate con i genitori Franco Nero e Vanessa Redgrave. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
Gli ospiti di Verissimo del 20 e del 21 dicembre
Protagonista assoluto della romanità più amata e autentica, sabato torna a #Verissimo con una grande novità… Claudio Amendola! - facebook.com facebook
A #Verissimo: Sabato alle ore 16.30: - #FrancoNero e #CarloGabrielNero; - #ClaudioAmendola, #RickyMemphis e #LuciaOcone; - #BarbaraBouchet; - #BarbaraTabita; - #StefanoBettarini e #NicolettaLarini; - #CarmenDiPietro e #AlessandroIannoni. Domenic x.com
