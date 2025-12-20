Verissimo di Silvia Toffanin ospiti ed anticipazioni di sabato 20 e domenica 21 dicembre 2025

Torna il doppio appuntamento di Verissimo il programma di interviste presentato da Silvia Toffanin torna su Canale 5. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in onda sabato 20 e domenica 21 dicembre 2025. Verissimo, interviste ed ospiti di oggi: sabato 20 dicembre 2025. Oggi, sabato 20 dicembre 2025 dalle ore 16.30 va in onda la prima puntata del weekend di Verissimo, il programma di interviste presentato da Silvia Toffanin su Canale 5. Tra gli ospiti di oggi c'è Franco Nero, un vero e proprio mito del cinema italiano ed internazionale che si racconta a cuore aperto per la prima volta in compagnia del figlio Carlo Gabriel. Per parlare del suo nuovo capitolo di vita, dopo l'addio alla politica, sarà ospite Rocco Casalino.

Chi sono gli ospiti di Verissimo di sabato 20 e domenica 21 dicembre - Milano, 19 dicembre 2025 – Lunghe interviste, nuovi progetti televisivi e anche atmosfera di festa: tutto questo è ‘Verissimo’ che torna in tv sabato 20 e domenica 21 dicembre. msn.com

Verissimo 20-21 dicembre: Franco Nero e tutti gli ospiti - 21 dicembre: Franco Nero, Amendola, Casalino e tante emozioni. lifestyleblog.it

A "Verissimo" il piccolo coinvolge Silvia Toffanin in un sorprendente numero di magia - facebook.com facebook

