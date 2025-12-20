Verissimo Claudio Amenola ricorda Antonello Fassari | Non ce la faccio a non piangere
(Adnkronos) – "Non ce la faccio a non piangere". Claudio Amendola ospite oggi sabato 20 dicembre a Verissimo ha ricordato Antonello Fassari, l'attore de I Cesaroni scomparso lo scorso 5 aprile all'età di 72 anni a causa di un'angina pectoris. L'attore romano non è riuscito a trattenere l'emozione in studio ricordando il collega e grande . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
