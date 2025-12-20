Verissimo Claudio Amenola ricorda Antonello Fassari | Non ce la faccio a non piangere

(Adnkronos) – "Non ce la faccio a non piangere". Claudio Amendola ospite oggi sabato 20 dicembre a Verissimo ha ricordato Antonello Fassari, l'attore de I Cesaroni scomparso lo scorso 5 aprile all'età di 72 anni a causa di un'angina pectoris. L'attore romano non è riuscito a trattenere l'emozione in studio ricordando il collega e grande . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche: Claudio Amendola si blocca a Verissimo mentre ricorda Antonello Fassari: “Non ce la faccio”

Leggi anche: Paola Caruso a Verissimo in lacrime per la morte della madre: “Non ce la faccio” | Video Mediaset

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Claudio Amendola in lacrime in tv: «Mio padre perse la memoria sul palco, fu angosciante. I miei figli mi hanno fatto uscire dalle...; A Verissimo ospiti Franco Nero e Heather Parisi; Verissimo, gli ospiti del 20 e 21 dicembre: la storia di Achille Polonara, Claudio Amendola presenta I Cesaroni.

Claudio Amendola si blocca a Verissimo mentre ricorda Antonello Fassari: “Non ce la faccio” - Un momento di forte emozione quello vissuto da Claudio Amendola a Verissimo quando, conversando con Silvia Toffanin sul ritorno de I Cesaroni, la regia ... fanpage.it