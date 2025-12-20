Verissimo Claudio Amendola tristezza infinita | Non ce la faccio Shock in studio
Durante una recente puntata di Verissimo, Claudio Amendola ha condiviso un momento di grande emozione, parlando del suo ritorno nei panni di Rocco Cecchi nei nuovi episodi de I Cesaroni. La sua testimonianza ha suscitato molta attenzione, rivelando quanto questa esperienza sia stata significativa per lui. Verissimo, Claudio Amendola tristezza infinita: “Non ce la faccio”. Shock in studio.
Un momento di grande emozione ha segnato la puntata di Verissimo, quando Claudio Amendola, ospite di Silvia Toffanin, ha parlato del ritorno de I Cesaroni. La regia ha mostrato una clip in cui compariva Antonello Fassari, il celebre Cesare della serie Mediaset scomparso nell’aprile del 2025. L’attore romano non è riuscito a trattenere le lacrime: “Non riesco a non piangere”. L’emozione di Amendola per Antonello Fassari. Di fronte alle immagini, Amendola ha spiegato il significato delle sue lacrime: “Queste sono diverse, sono lacrime di gioia vera, perché so che si sintonizza mezz’ora prima che cominci la puntata, ci sentiamo vicini anche così”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
