Durante una recente puntata di Verissimo, Claudio Amendola ha condiviso un momento di grande emozione, parlando del suo ritorno nei panni di Rocco Cecchi nei nuovi episodi de I Cesaroni. La sua testimonianza ha suscitato molta attenzione, rivelando quanto questa esperienza sia stata significativa per lui. Verissimo, Claudio Amendola tristezza infinita: “Non ce la faccio”. Shock in studio.

Un momento di grande emozione ha segnato la puntata di Verissimo, quando Claudio Amendola, ospite di Silvia Toffanin, ha parlato del ritorno de I Cesaroni. La regia ha mostrato una clip in cui compariva Antonello Fassari, il celebre Cesare della serie Mediaset scomparso nell’aprile del 2025. L’attore romano non è riuscito a trattenere le lacrime: “Non riesco a non piangere”. L’emozione di Amendola per Antonello Fassari. Di fronte alle immagini, Amendola ha spiegato il significato delle sue lacrime: “Queste sono diverse, sono lacrime di gioia vera, perché so che si sintonizza mezz’ora prima che cominci la puntata, ci sentiamo vicini anche così”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

