Verissimo Carmen Di Pietro | Sono stata con Sylvester Stallone
"Ci sono stata per quasi due anni, parlavo con lui attraverso il vocabolario. Vorrei trovare un altro uomo come lui": Carmen Di Pietro, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, lo ha detto a proposito dell'attore americano Sylvester Stallone, rivelando così un vero e proprio scoop. Con lei, in studio, il figlio Alessandro Iannoni. "Sono una mamma ansiosa, ma cerco di superare i miei limiti", ha rivelato lei. Poi ha aggiunto: "Io amo mio figlio Alessandro, è la mia gioia". Oltre al compimento dei 60 anni, quest'anno Carmen ha potuto festeggiare anche altri due traguardi importanti: "Mia madre ha compiuto 80 anni e ho visto mio figlio prendere la laurea magistrale in marketing. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: Lo scoop di Carmen Di Pietro: “Sono stata due anni con Sylvester Stallone”
Leggi anche: Carmen Di Pietro e la storia con Sylvester Stallone: cosa era costretta a fare
Gli ospiti di Verissimo del 20 e del 21 dicembre; Verissimo, sabato 20 dicembre: ospiti e interviste di oggi; Verissimo, chi sono gli ospiti del 20 e 21 dicembre; Chi sono gli ospiti di Verissimo di sabato 20 e domenica 21 dicembre.
Carmen Di Pietro e la storia con Sylvester Stallone: cosa era costretta a fare - Ospite di Verissimo insieme al figlio Alessandro la showgirl ha svelato di avere avuto una relazione di due anni con l'attore americano ... msn.com
Carmen Di Pietro, chi sono l’ex marito Giuseppe Iannoni e la figlia Carmelina / Un discusso tradimento - Carmen Di Pietro è molto legata ai due giovani figli, Alessandro e Carmelina. ilsussidiario.net
Carmen Di Pietro: «Ho avuto una storia con Sylvester Stallone di quasi due anni. Gli parlavo con il vocabolario» - Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro Iannoni sono entrati battibeccando e ridendo nello studio di Verissimo, dove a Silvia Toffanin hanno raccontato il loro rapporto e le giornate ... msn.com
Verissimo - Costantino Vitagliano presenta la sua famiglia
Iniziamo questa puntata con un legame unico tra mamma e figlio A #Verissimo, diamo il benvenuto a… Carmen Di Pietro e il suo Alessandro Iannoni! - facebook.com facebook
#Verissimo: ultimo weekend del 2025 con Claudio Amendola, Rocco Casalino, Cristiano Malgioglio e Orietta Berti Attesi, tra gli altri, anche Carmen Di Pietro, Rocío Muñoz Morales e Heather Parisi. Ecco le anticipazioni e tutti gli ospiti x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.