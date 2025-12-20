Verissimo Carmen Di Pietro | Sono stata con Sylvester Stallone

"Ci sono stata per quasi due anni, parlavo con lui attraverso il vocabolario. Vorrei trovare un altro uomo come lui": Carmen Di Pietro, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, lo ha detto a proposito dell'attore americano Sylvester Stallone, rivelando così un vero e proprio scoop. Con lei, in studio, il figlio Alessandro Iannoni. "Sono una mamma ansiosa, ma cerco di superare i miei limiti", ha rivelato lei. Poi ha aggiunto: "Io amo mio figlio Alessandro, è la mia gioia". Oltre al compimento dei 60 anni, quest'anno Carmen ha potuto festeggiare anche altri due traguardi importanti: "Mia madre ha compiuto 80 anni e ho visto mio figlio prendere la laurea magistrale in marketing. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

