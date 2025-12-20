Vergara verso il prestito | tre club interessati a gennaio
Antonio Vergara potrebbe lasciare la Sampdoria a gennaio, con tre club interessati a un possibile trasferimento in prestito. La situazione si inserisce in un momento di difficoltà per la squadra, costretta a rivedere le proprie strategie di rosa. La decisione finale sarà presa nelle prossime settimane, valutando le opportunità più adeguate per tutte le parti coinvolte. Vergara verso il prestito: tre club interessati a gennaio.
Nel mezzo di un'emergenza che ha costretto Antonio Conte a pescare risorse inattese, Antonio Vergara ha
