Ventola avverte su Bisseck | È da Inter ma questi blackout iniziano a pesare

Ventola ha espresso preoccupazione su Bisseck, sottolineando che, pur essendo un giocatore di livello come da Inter, i frequenti blackout stanno iniziando a incidere sulla sua affidabilità. In particolare, il commento si è concentrato sul tocco di mano contro il Bologna, che ha riacceso il dibattito sulle sue prestazioni. La questione rimane aperta, e il difensore tedesco dovrà dimostrare maggiore costanza.

Inter News 24 Ventola commenta il tocco di mano contro il Bologna riaccende il dibattito sul difensore tedesco: qualità evidenti, ma errori ripetuti. Il pareggio del Bologna contro l'Inter nella semifinale di Supercoppa Italiana passa anche da un nuovo episodio negativo che ha visto protagonista Yann Bisseck. Il tocco di mano in area, sanzionato con il calcio di rigore, ha immediatamente riportato alla memoria altri casi simili: quello contro la Lazio nella scorsa stagione e, prima ancora, l'episodio di Genova. Una serie di situazioni che stanno alimentando il dibattito sul rendimento del difensore nerazzurro nei momenti decisivi.

