AGI - Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha firmato un'ordinanza per la tutela del decoro urbano, della sicurezza e della vivibilità del territorio in occasione della notte di Natale. Il provvedimento prevede che tra le 22 del 24 dicembre e le 6 del 25 dicembre è vietato ai pubblici esercizi di organizzare eventi e intrattenimenti musicali, compresi i Dj-set, e utilizzare impianti di diffusione sonora, anche all'interno dei locali se a meno di 500 metri dalle chiese e dagli edifici di culto e, sempre entro lo stesso raggio, nelle aree UNESCO della Città antica e delle Isole, nonché in numerose piazze e zone di Mestre, Marghera, Chirignago e Favaro Veneto. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Venezia, niente musica a Natale. Lo ha deciso il sindaco

