Vede la polizia al casello e comincia a guidare a zigzag poi l' incredibile scoperta

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì scorso, i poliziotti della squadra mobile hanno arrestato un 31enne albanese, rinvenendo quasi 13 chilogrammi di cocaina. Durante i controlli al casello, l'uomo ha iniziato a guidare in modo irregolare, zigzagando sulla corsia. Questa condotta ha attirato l'attenzione degli agenti, che hanno deciso di fermarlo. Vede la polizia al casello e comincia a guidare a zigzag, poi l'incredibile scoperta.

Giovedì scorso i poliziotti della squadra mobile hanno arrestato un 31enne originario dell'Albania e sequestrato quasi 13 chilogrammi di cocaina. L'auto sospettaGli agenti hanno notato un’autovettura sospetta nei pressi del casello autostradale di Genova Ovest che, prima di oltrepassare la. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

vede la polizia al casello e comincia a guidare a zigzag poi l incredibile scoperta

© Genovatoday.it - Vede la polizia al casello e comincia a guidare a zigzag, poi l'incredibile scoperta

Leggi anche: Stazione Centrale, vede la polizia e si allontana velocemente verso i binari: la scoperta

Leggi anche: Alla fermata del bus vede la polizia e scappa salendo su un'auto: poi spunta la droga

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

vede polizia casello cominciaVede la polizia al casello e comincia a guidare a zigzag, poi l'incredibile scoperta - Arrestato un 31enne a Genova Ovest, in auto 13 chilogrammi di cocaina nascosta in un vano ricavato sotto al sedile ... genovatoday.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.