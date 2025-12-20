È stata una giornata di festa e di grande orgoglio per tutta la comunità di Vecchiazzano quella che ha visto l’inaugurazione dei nuovi spazi dell’Asd Vecchiazzano al Polisportivo Nevio Treossi. Un traguardo importante che segna l’inizio di un nuovo futuro per lo sport del quartiere. I lavori. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Vecchiazzano, inaugurati i nuovi spogliatoi del Polisportivo Treossi: Sport come presidio sociale.

Un nuovo futuro per lo sport a Vecchiazzano: inaugurati i nuovi spogliatoi! Una giornata di festa e di orgoglio per tutta la nostra comunità. Oggi abbiamo tagliato il nastro dei nuovi spazi presso il campo sportivo di Vecchiazzano: 3 nuovi spogliatoi e sale - facebook.com facebook