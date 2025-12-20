Var rigori e Immobile E il Bologna va in finale
Ciro Immobile all’ultimo rigore: Bologna in finale, Inter a casa. Lunedì sarà Napoli-Bologna, la finale dei due vincitori: Forse la più giusta, sicuramente la meno attesa. Curiose, per non dire altro, le sostituzioni di Chivu in vista della palpitante finale. Perché i rigori non sono mai un caso, una lotteria, piuttosto una conseguenza. Sbagliano Bastoni, Barella e Bonny, calciando uno peggio dell’altro. Già solo così, Immobile ha giustificato l’ultimo ingaggio. In vantaggio al primo tiro in porta (Thuram, da Bastoni) per la terza volta nelle ultime 4 partite (l’eccezione è il Liverpool), l’Inter non sa approfittarne più per merito del Bologna che per colpe sue. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
