Var e rigori caos arbitrale in Supercoppa | cos’è successo in Bologna-Inter

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la semifinale di Supercoppa tra Bologna e Inter, il VAR ha avuto un ruolo decisivo, influenzando diverse decisioni arbitrali. In particolare, è stato concesso un rigore ai rossoblù e uno revocato ai nerazzurri, generando discussioni e caos arbitrale. Di seguito, si analizzeranno gli episodi principali e le implicazioni di quanto accaduto in Bologna-Inter.

(Adnkronos) – Var protagonista in Bologna-Inter. Nella semifinale di Supercoppa di oggi, venerdì 19 dicembre, non sono mancati gli episodi da moviola, con un calcio di rigore assegnato ai rossoblù grazie all’intervento del Var e uno revocato ai nerazzurri nella ripresa. Al 31? Bisseck cicca l’intervento su Castro e colpisce il pallone con la mano, l’arbitro Chiffi però lascia giocare. Al termine dell’azione il direttore di gara viene richiamato al monitor e assegna il penalty agli uomini di Italiano, poi trasformato da Orsolini per l’1-1.  Decisione inversa invece nella ripresa, con le proteste nerazzurre che si scatenano al 56?. 🔗 Leggi su Seriea24.itImmagine generica

Leggi anche: Var e rigori, caos arbitrale in Supercoppa: cos’è successo in Bologna-Inter

Leggi anche: Milan-Sassuolo 2-2, caos finale tra Var e gol annullati. Cos’è successo

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Var e rigori, caos arbitrale in Supercoppa: cos'è successo in Bologna-Inter; Arbitri e Var, weekend da incubo: rigori non dati, espulsioni e gol cancellati, tutte le polemiche; Var e rigori, caos arbitrale in Supercoppa: cos'è successo in Bologna - Inter; Var e rigori, caos arbitrale in Supercoppa: cos’è successo in Bologna-Inter.

var rigori caos arbitraleVar e rigori, caos arbitrale in Supercoppa: cos'è successo in Bologna-Inter - Nella semifinale di Supercoppa di oggi, venerdì 19 dicembre, non sono mancati gli episodi da moviola, con un calcio di rigore assegnato ai rossoblù gra ... msn.com

var rigori caos arbitraleInter, Chivu: la sentenza su arbitri e VAR dopo il rigore su Bisseck, le accuse dei tifosi - Chivu analizza l’eliminazione dell’Inter contro il Bologna in Supercoppa: niente polemiche sugli arbitri, difesa delle scelte e fiducia nella rosa dopo i rigori. sport.virgilio.it

Carrarese-Frosinone, caos arbitrale: tre rigori fischiati e due revocati dal VAR al Dei Marmi - È destinata a far discutere la direzioni di gara del Signor Marinelli al Dei Marmi, dove Carrarese e Frosinone hanno vissuto un pomeriggio caratterizzato dalle decisioni arbitrali (match terminato 2- tuttomercatoweb.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.