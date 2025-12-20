Var e rigori caos arbitrale in Supercoppa | cos’è successo in Bologna-Inter

Durante la semifinale di Supercoppa tra Bologna e Inter, il VAR ha avuto un ruolo decisivo, influenzando diverse decisioni arbitrali. In particolare, è stato concesso un rigore ai rossoblù e uno revocato ai nerazzurri, generando discussioni e caos arbitrale. Di seguito, si analizzeranno gli episodi principali e le implicazioni di quanto accaduto in Bologna-Inter.

(Adnkronos) – Var protagonista in Bologna-Inter. Nella semifinale di Supercoppa di oggi, venerdì 19 dicembre, non sono mancati gli episodi da moviola, con un calcio di rigore assegnato ai rossoblù grazie all’intervento del Var e uno revocato ai nerazzurri nella ripresa. Al 31? Bisseck cicca l’intervento su Castro e colpisce il pallone con la mano, l’arbitro Chiffi però lascia giocare. Al termine dell’azione il direttore di gara viene richiamato al monitor e assegna il penalty agli uomini di Italiano, poi trasformato da Orsolini per l’1-1. Decisione inversa invece nella ripresa, con le proteste nerazzurre che si scatenano al 56?. 🔗 Leggi su Seriea24.it Leggi anche: Var e rigori, caos arbitrale in Supercoppa: cos’è successo in Bologna-Inter Leggi anche: Milan-Sassuolo 2-2, caos finale tra Var e gol annullati. Cos’è successo La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Var e rigori, caos arbitrale in Supercoppa: cos'è successo in Bologna-Inter; Arbitri e Var, weekend da incubo: rigori non dati, espulsioni e gol cancellati, tutte le polemiche; Var e rigori, caos arbitrale in Supercoppa: cos'è successo in Bologna - Inter; Var e rigori, caos arbitrale in Supercoppa: cos’è successo in Bologna-Inter. Var e rigori, caos arbitrale in Supercoppa: cos'è successo in Bologna-Inter - Nella semifinale di Supercoppa di oggi, venerdì 19 dicembre, non sono mancati gli episodi da moviola, con un calcio di rigore assegnato ai rossoblù gra ... msn.com

Inter, Chivu: la sentenza su arbitri e VAR dopo il rigore su Bisseck, le accuse dei tifosi - Chivu analizza l’eliminazione dell’Inter contro il Bologna in Supercoppa: niente polemiche sugli arbitri, difesa delle scelte e fiducia nella rosa dopo i rigori. sport.virgilio.it

Carrarese-Frosinone, caos arbitrale: tre rigori fischiati e due revocati dal VAR al Dei Marmi - È destinata a far discutere la direzioni di gara del Signor Marinelli al Dei Marmi, dove Carrarese e Frosinone hanno vissuto un pomeriggio caratterizzato dalle decisioni arbitrali (match terminato 2- tuttomercatoweb.com

Var e rigori, caos arbitrale in Supercoppa: cos’è successo in Bologna-Inter (Adnkronos) - Var protagonista in Bologna-Inter. Nella semifinale di Supercoppa di oggi, venerdì 19 dicembre, non sono mancati gli episodi da moviola, con un calcio di rigore assegna - facebook.com facebook

Var e rigori, caos arbitrale in Supercoppa: cos’è successo in Bologna-Inter x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.