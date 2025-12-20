Vannacci a Commissaria Lahbib | Non ha defibrillatore in borsetta per riesumare anti-discriminazione?

Durante una sessione a Strasburgo, Vannacci della Lega ha rivolto alla Commissaria Lahbib una battuta, chiedendole se nel suo bagaglio di strumenti per affrontare le questioni di discriminazione ci fosse un defibrillatore, riferendosi simbolicamente alla proposta sull’anti-discriminazione in discussione dal 2008. La conversazione ha suscitato attenzione per il tono e il contenuto della domanda.

(Agenzia Vista) Strasburgo, 20 dicembre 2025 "Commissaria Lahbib, che piacere rivederla! Non ha nella sua borsetta della sopravvivenza un defibrillatore per riesumare questa proposta sull'anti-discriminazione che va avanti dal 2008?", così Vannacci della Lega nel suo intervento a Strasburgo. Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.

