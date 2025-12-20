Vannacci a Commissaria Lahbib | Non ha defibrillatore in borsetta per riesumare anti-discriminazione? – Il video

Durante una sessione a Strasburgo, Vannacci della Lega ha rivolto una battuta alla Commissaria Lahbib, chiedendo ironicamente se porti con sé un defibrillatore nella borsetta per riattivare la proposta sull'anti-discriminazione, in vigore dal 2008. La sua osservazione si inserisce nel contesto di un dibattito più ampio sulle politiche europee in materia. Vannacci a Commissaria Lahbib: Non ha defibrillatore in borsetta per riesumare anti-discriminazione

(Agenzia Vista) Strasburgo, 20 dicembre 2025 "Commissaria Lahbib, che piacere rivederla! Non ha nella sua borsetta della sopravvivenza un defibrillatore per riesumare questa proposta sull'anti-discriminazione che va avanti dal 2008?", così Vannacci della Lega nel suo intervento a Strasburgo. Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

