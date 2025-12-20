Vandalizzano il presepe e si vantano sui social l’appello della sindaca | Aiutateci a individuare i responsabili

Un gruppo di giovani ha danneggiato il presepe nella piazza di Carnago, inserendo una bottiglia di gin nella mangiatoia e condividendo le foto sui social, mostrando atteggiamenti provocatori. La sindaca invita la comunità ad aiutare nell’individuazione dei responsabili, sottolineando l’importanza di rispetto e tutela del patrimonio pubblico. È fondamentale mantenere un comportamento civile e responsabile per preservare i luoghi di interesse collettivo.

Un gruppo di giovani ha vandalizzato il presepe allestito nella piazza centrale di Carnago, in provincia di Varese, mettendo una bottiglia di gin nella mangiatoia e vantandosi poi del gesto sui social con tanto di foto di gruppo con bottiglie di liquore e dito medio alzato. L’immagine è circolata sui social e poi intercettata e pubblicata con i volti oscurati sulla pagina Facebook di Vivere Carnago e Rovate, la lista civica che amministra Carnago con tanto di appello per riuscire a individuare i responsabili. Nel post dell’amministrazione i sette ragazzi vengono definiti «ignoranti» con invito a chiunque li riconoscesse di rivolgersi alla polizia locale che è al lavoro per risalire agli autori del gesto. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Bottiglia di gin nella mangiatoia e danni al presepe del paese, poi i vandali si vantano sui social Leggi anche: L’appello della sindaca di Genova Salis dopo gli insulti sui social: «Patto per le donne da Meloni a Schlein, via odio e violenza di genere» La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Giovani vandalizzano il Presepe e si vantano sui social. Giovani vandalizzano il Presepe e si vantano sui social - Un gruppo di giovanissimi ha vandalizzato il presepe allestito nella piazza centrale di Carnago, in provincia di Varese, mettendo una bottiglia di gin nella mangiatoia e vantandosi poi del gesto sui s ... ansa.it

