Valsa attenti a Cisterna | Concentrati in battuta
Un Alberto Giuliani concentrato a testa bassa sul lavoro che lui, il suo staff e i suoi giocatori devono svolgere affronta la vigilia del match contro Cisterna con chi sa che le recenti vittorie hanno alzato l’asticella ma non bastano da sole per garantirsi il successo contro squadre più ‘piccole’ o in difficoltà, come lo è Cisterna appunto, reduce da un periodo di forte appannamento: "Non dobbiamo crogiolarci nelle ultime vittorie con Civitanova e Verona" ammonisce il tecnico marchigiano prima di presentare una sfida che ha certo alcune insidie ma anche alcune fonti di grande stimolo. Giuliani, come approcciate questo giro di boa del campionato? "Comincia il girone di ritorno, un girone asimmetrico che non ci ripropone le stesse partite che avevamo affrontato all’inizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
