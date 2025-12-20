Valeria Marini è un monumento nazionale Nessuno può metterla in un angolo

Nello spirito del magico Natale matura la lite stellare tra Pierluigi Diaco e Valeria Marini. Una perla rara, il regalo che ci serviva (e non lo sapevamo). Durante la puntata del giorno dell’Immacolata di BellaMá, il programma pomeridiano di Rai2, il conduttore congeda in diretta la Valeriona Nazionale. E fa sapere al pubblico che ormai l’appuntamento con la sua Posta del Cuore è giunto al termine. Lacrime e sangue. La showgirl assai piccata ribatte: «L’hai deciso tu», risponde Diaco: «Il nostro rapporto contrattuale era finito». Ma come, davanti a tutti viene messa alla porta una diva? Non si fa. 🔗 Leggi su Panorama.it

